Susret je na programu u petak od 21 čas.
FIFA WC 2026
SENEGAL I IRAK IZLAZE NA TEREN: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
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Norveška - Senegal, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na Areni Sport Premium 3.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima...
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