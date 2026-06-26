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Fudbaleri Senegala i Iraka u petak od 21 čas igraju svoj meč na Mundijalu.

Norveška - Senegal, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na Areni Sport Premium 3.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima...

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