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i Saudijske Arabije osvojio samo dva boda, pa ćemu za plasman u nokaut fazu, u slučaju da utakmica Zelenortskih Ostrva i Saudijske Arabije ne završi nerešenim ishodom, biti potrebna pobeda protiv Španije.

A, najava odlučujuće utakmice nije dobra.

U reprezentaciji Urugvaja je došlo do sukoba na relaciji selektor - igrači.

1/8 Vidi galeriju Urugvaj - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Prema izveštajima urugvajskih medija, došlo je do pobune u nacionalnom timu. Grupa fudbalera je ušla u verbalni sukob sa selektorom Marselom Bijelsom, a predvodnici su navodno Federiko Valverde, prva zvezda i kapiten ekipe i golman Serghio Roše.

Fudbaleri su zahtevali promenu taktike u odnosu na prva dva meča. Tražili su da sistem bude prilagođen njima jer smatraju da će ekipa tako imati veće šanse za bolji rezultat protiv Španije.

Valverde, Roše, a sa njima se pominju Manuel Ugarte i Rodrigo Bentakur, bili su uporni, tražili su i da se smanji intezitet treninga kako bi tim bio svežiji. U tom slučaju bi bilo moguće da protiv Španije stanu u "blok" i forsiraju kontranapade.

Mundijal 2026, Marselo Bijelsa Foto: Lars Baron / Getty images / Profimedia

Sastanak sa "Ludakom", kako glasi popularni nadimak Bijelse, trajao je 48 minuta, nakon čega su fudbaleri odlučili da ga napuste. Situacija je eksalirala u trenutku kada je selektor optužio igrače da su želeli da ga se reše još kada su videli da na spisku za Mundijal nema Luisa Suareza i Najtana Nandeza.

Utakmica Urugvaj - Španija je na programu u noći između petka i subote, sa početkom u dva sata posle ponoći.

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