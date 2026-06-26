Susret je na programu u noći između petka i subote (02.00).
FIFA WC 2026
ČEKA NAS DRAMA: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija
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Fudbalske reprezentacije Zelenortskih Ostrva i Saudijske Arabije igraju svoj meč na Mundijalu u noći između petka i subote (02.00).
Urugvaj - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Alex Slitz / Getty images / Profimedia
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Direktan prenos ove utakmice možete pratiti na televiziji Arena Sport Premium 2.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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