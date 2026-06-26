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FIFA WC 2026
SVE ĆE PRŠTATI NA TERENU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Urugvaj - Španija
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Španija - Saudijska Arabija Mundijal 2026 Foto: Wang Kaiyan / Xinhua News / Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Justin Setterfield / Getty images / Profimedia
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Nema dileme da će na terenu sve prštati, a direktan prenos meča čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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