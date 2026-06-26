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Fudbaleri Urugvaja i Španije u noći između petka i subote (02.00) igraju svoj meč na Mundijalu.

Španija - Saudijska Arabija Mundijal 2026 Foto: Wang Kaiyan / Xinhua News / Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Justin Setterfield / Getty images / Profimedia

Nema dileme da će na terenu sve prštati, a direktan prenos meča čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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