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Fudbaleri Novog Zelanda i Belgije u noći između petka i subote (05.00) igraju svoj meč na Mundijalu.

Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Direktan prenos ovog meča možete pratiti na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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