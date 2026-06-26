Susret je na programu u noći između petka i subote (05.00).
FIFA WC 2026
NOVI ZELAND I BELGIJA IZLAZE NA TEREN: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
Slušaj vest
Fudbaleri Novog Zelanda i Belgije u noći između petka i subote (05.00) igraju svoj meč na Mundijalu.
Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia
Vidi galeriju
Direktan prenos ovog meča možete pratiti na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši