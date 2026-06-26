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Napadač reprezentacije Češke Patrik Šik objavio je kraj reprezentativne karijere, samo nekoliko sati nakon eliminacije njegove selekcije sa Svetskog prvenstva.Šik (30), član nemačkog kluba Bajer Leverkuzen, saopštio je odluku putem društvenih mreža, navodeći da je završio svoje poglavlje u dresu nacionalnog tima.

"Danas se završava moje poglavlje u reprezentaciji", poručio je Šik.

1/4 Vidi galeriju Patrik Šik u dresu reprezentacije Češke Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia, Lars Baron / Getty images / Profimedia, Francisco Canedo / Xinhua News / Profimedia

Za reprezentaciju Češke odigrao je 56 utakmica i postigao 26 golova, nakon što je debitovao 2016. godine protiv Malte.

Na poslednjem Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku nije uspeo da postigne gol, a Češka je završila grupnu fazu na poslednjem mestu sa jednim osvojenim bodom.

Šik je nastupio i na dva Evropska prvenstva, a posebno se istakao na Evropskom prvenstvu 2020, gde je podelio titulu najboljeg strelca sa Kristijanom Ronaldom, postigavši pet golova.

Jedan od njegovih najpoznatijih pogodaka bio je protiv Škotske, kada je sa polovine terena lobovao golmana u pobedi od 2:0.

Češka je na tom turniru stigla do četvrtfinala, što je jedan od najvećih uspeha u novijoj istoriji reprezentacije.

Kurir Sport / Beta

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