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Predsednik Ekvadora Danijel Noboa, proglasio je 26. jun za državni praznik zbog pobede nad Nemačkom na Mundijalu, piše “El Universo”.

Radni petak je postao neradni na teritoriji Ekvadora, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Taj neradni dan se neće nadoknađivati, a ujedno je proglašena i obustava nastave tokom današnjeg dana.

Ekvador - Nemačka Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Ekvador je golovima Nilsona Angula i Gonzala Plate slavio 2:1 protiv Nemačke koja je bila apsolutni favorit, i tako se plasirali u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva.

Kurir sport/sportske.net

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir