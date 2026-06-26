Neverovatna vest je stigla iz Ekvadora nakon velike pobede na Mundijalu.
MUNDIJAL
ZBOG POBEDE NA SVETSKOM PRVENSTVU PROGLAŠEN DRŽAVNI PRAZNIK! Neverovatne vesti nakon jednog od najvećih trijumfa u istoriji!
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Predsednik Ekvadora Danijel Noboa, proglasio je 26. jun za državni praznik zbog pobede nad Nemačkom na Mundijalu, piše “El Universo”.
Radni petak je postao neradni na teritoriji Ekvadora, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Taj neradni dan se neće nadoknađivati, a ujedno je proglašena i obustava nastave tokom današnjeg dana.
Ekvador - Nemačka Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia
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Ekvador je golovima Nilsona Angula i Gonzala Plate slavio 2:1 protiv Nemačke koja je bila apsolutni favorit, i tako se plasirali u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva.
Kurir sport/sportske.net
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