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Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obezbedila je plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva, gde je čeka duel sa selekcijom SAD. Međutim, poslednji meč grupne faze obeležilo je vidno nezadovoljstvo Edina Džeka. Najbolji fudbaler u istoriji "zmajeva" burno je reagovao nakon što je zamenjen u 64. minutu, a situacija je eskalirala posle utakmice kada je ušao u sukob sa pomoćnim trenerom Mirkom Hrgovićem.

1/5 Vidi galeriju Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Nakon što se prvobitno oglasio samo kratkom porukom na društvenim mrežama, kapiten BiH je sada na svom Instagram profilu podelio galeriju fotografija sa meča protiv Katara, fokusirajući se na veliki jubilej koji je ostvario.

"Svaki nastup za Bosnu i Hercegovinu nosi posebnu težinu, a 150. dres ima značajno mesto u mom srcu. Presretan i ponosan što smo izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije sveta. Hvala svima koji veruju u nas. Ovo je uspeh celog tima i svih naših navijača", poručio je Džeko, ponovo potpuno ignorišući incident koji se dogodio što posebno bode oči javnosti.

Od sjaja do nervoze na klupi

Podsetimo, Džeko se našao u startnoj postavi protiv Katara, nakon što je propustio premijerni meč Mundijala protiv Kanade. U 34. minutu je zatresao mrežu, mada je taj pogodak na kraju pripisan kao autogol katarskog čuvara mreže Abunade. Ipak, u 64. minutu je morao da ustupi mesto mlađem Erminu Mahmiću, koji je kasnije postigao treći, prelomni gol na utakmici.

Izlazak sa terena iskusnom napadaču očigledno nije lako pao. Džeko je ljutito seo na klupu i bacio flašicu s vodom, da bi sve kulminiralo verbalnim obračunom sa članom stručnog štaba.

Poruka Sergeja Barbareza

Povodom celokupne atmosfere i kritika javnosti, oglasio se i selektor Sergej Barbarez, koji je na društvenim mrežama poslao emotivnu i oštru poruku javnosti:

"Zar je važno ko je počeo, ko ušao, ko zabio i ko odbranio? Zar je važno šta 'stručnjaci' kažu 'smemo' li igrati sa dva napadača ili koji igrač 'mora' igrati, da li smo 'srednja' ekipa, ili kako 'moramo' sve pobediti sa 3:0 ili da 'ovako ne možemo protiv Amerikanaca'?

A MI ispisasmo fudbalsku istoriju, a MI učinismo narod nikad sretnijim i ponosnijim, a MI ujedinismo narod, a MI stvorismo nove idole itd. itd. Zar nije važno da sanjamo snove, zar nije važno da smo ZAJEDNIŠTVO, zar nije važno da se zastava naše Bosne i Hercegovine već mesec dana vijori na najvećoj svetskoj fudbalskoj sceni, zar nije važno da 'stvaramo' svetliju budućnost, zar nije važno da smo PONOSNI itd. itd", napisao je selektor "zmajeva".

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