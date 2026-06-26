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Dok reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvaruje zapažene rezultate na Svetskom prvenstvu, pažnju javnosti nije privukao samo fudbal. Neočekivano, u centru interesovanja našla se i Fatima Demirović, majka reprezentativca Ermedina Demirovića.

Fatima se u Sjedinjenim Američkim Državama nalazi kako bi pružila podršku sinu sa tribina, zajedno sa njegovom suprugom Sandrom i ćerkom Leanom. Fotografije koje objavljuje iz Kalifornije brzo su postale hit na društvenim mrežama, gde korisnici ne prestaju da komentarišu njen izgled, eleganciju i pozitivnu energiju.

Mnogi su primetili da Fatima izgleda znatno mlađe od svoje 52 godine, koje je proslavila upravo tokom trajanja Mundijala, pa je za kratko vreme postala jedno od najkomentarisanijih lica među porodicama fudbalera na turniru.

1/7 Vidi galeriju Fatima Demirović Foto: Instagram/fatimademirovic1

Ipak, iza nasmejanih fotografija krije se priča koja je dirnula mnoge ljubitelje fudbala. O njoj je govorio upravo Ermedin Demirović, prisećajući se perioda kada je kao šesnaestogodišnjak napustio porodični dom kako bi karijeru nastavio u omladinskoj školi RB Lajpciga.

"Ono što sam tada odlučio bio je najgori trenutak u životu moje mame", priznao je fudbaler.

Demirović je otkrio da je taj rastanak njegovoj majci izuzetno teško pao, ali da se njene emocije nisu promenile ni godinama kasnije.

"Sada imam 28 godina, a ona i dalje zaplače svaki put kada se rastajemo. Još sebi prebacuje što je 'dala' svoje dete tako rano", rekao je reprezentativac Bosne i Hercegovine.

1/6 Vidi galeriju Ermedin Demirović Foto: Emmanuele Mastrodonato / AFP / Profimedia, Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia, Printscreen

Njegova ispovest izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su mnogi istakli da upravo ovakve porodične priče pokazuju koliko podrška najbližih znači sportistima na putu do vrhunskih rezultata.

Dok Ermedin Demirović sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine vodi borbu na terenu, njegova majka Fatima, sasvim nenadano, postala je jedna od najzapaženijih osoba na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

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