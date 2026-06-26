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Amerikanci su takmičenje u grupi završili na prvom mestu, ali to nije sprečilo novinare da posle poraza iznerviraju selektora Maurisija Poketina.

Pristup predstavnika medija se nije dopao iskusnom stručnjaku, koji je na konferenciji posle utakmice u podsetio prisutne da je njegov tim, uprkos porazu, ostvario primarni cilj.

"Moram da podsetim vas i sve ostale da smo osvojili prvo mesto u grupi", rekao je Maurisio Poketino i dodao:

"Izvinite, ljudi. Mi smo pobednici grupe".

1/6 Vidi galeriju Turska - SAD Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Poketino ne misli da će poraz ostaviti bilo kakve posledice na samopouzdanje njegove ekipe pred početak nokaut faze, gde SAD očekuje duel protiv Bosne i Hercegovine.

"Da li zaista mislite da će ovo promeniti raspoloženje igrača ili način na koji razmišljaju samo zato što smo primili gol u samoj završnici, gol koji je sasvim moguće primiti?".

Argentinac je istakao da jedan poraz ne može da promeni ono što je njegova reprezentacija pokazala tokom grupne faze.

"Da li će ovo promeniti moje raspoloženje ili naš zamah? Ne. Da li smo pobedili ovu utakmicu ili ne, to ništa ne menja. Najvažnije je da smo se takmičili. A takmičili smo se zaista dobro".

Na kraju konferencije Poketino je otvoreno zamerio predstavnicima medija što niko nije pomenuo činjenicu da su Amerikanci završili kao prvoplasirani u grupi.

"Žao mi je, ljudi. Nije moguće da Turska slavi tri boda, Australija slavi plasman dalje, Paragvaj slavi plasman dalje, a da vi dođete ovde i ne kažete: 'Čestitamo, osvojili ste grupu.' To je pomalo tužno".

Sjedinjene Američke Države će u šesnaestini finala Svetskog prvenstva igrati protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine, a ostaje da se vidi da li će Poketinov tim potvrditi ulogu pobednika grupe i izboriti plasman među 16 najboljih selekcija na turniru.

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