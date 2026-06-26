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Najboji fudbaler u istoriji Hrvatske je na ovogodišnjem Mundijalu odigrao 200. utakmicu za reprezentaciju, a povodom toga mu je pušten specijalan video u kojem mu se obraćaju sadašnji i bivši saigrači, kao i selektor Zlatko Dalić, ali i članovi porodice.

Luki Modriću su se obratili Darijo Srna, Eduardo da Silva, Vedran Ćorluka, Aljoša Asanović, Ivan Rakitić, Domagoj Vida i drugi, odnosno supruga, deca, roditelji, sestre...

Kapiten reprezentacije Hrvatske - Luka Modrić, Mundijal 2026. Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Dok je gledao video Modrić nije mogao da sakrije suze, baš kao ni selektor Dalić.

"Pre svega, od srca hvala svima na čestitkama i hvala što ste mi ulepšali 200. nastup za reprezentaciju. Nisam znao da ćete mi ovo pripremiti pa se nisam ni pripremao za govor. Doći do 200 utakmica u najdražem dresu je nešto uistinu neverovatno. Nisam mogao ni sanjati da ću dosegnuti tu brojku i to na Svetskom prvenstvu, na najvećem događaju na svetu. To je uistinu posebno", rekao je Modrić i dodao:

"Čeka nas još jedna utakmica u grupi, idemo ostvariti taj primarni cilj plasmanom u nokaut fazu takmičenja. Imamo kvalitet, karakter, zajedništvo, što smo pokazali u jednoj teškoj utakmici. Pokazali smo da se možemo izdignuti iznad svih nedaća i poteškoća. Još jednom hvala svima, neverovatno je sve ovo što sam doživeo i što doživljavam u najdražem dresu. Idemo dalje zajedno", poručio je Luka Modrić.

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Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir