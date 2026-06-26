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Poraz od Švajcarske 1:2 poslao je Kanadu u Los Anđeles, gde će u šesnaestini finala igrati protiv Južne Afrike, u nedelju od 21 sat.

Pobeda ili remi protiv Švajcarske omogućili bi Kanađanima da ostanu u Vankuveru i nokaut fazu odigraju pred domaćom publikom.

Za razliku od Kanade, druga dva domaćina Mundijala, Sjedinjene Američke Države i Meksiko, osvojili su prvo mesto u svojim grupama i nastaviće takmičenje u svojim državama.

Selektor Kanade Džesi Marš pokušao je da pronađe pozitivnu stranu selidbe u Sjedinjene Američke Države.

"Možda će nam koristiti to što ćemo se udaljiti od dela pritiska i velike pažnje koja prati domaćinstvo, iako smo zaista uživali u podršci naših navijača", rekao je Marš.

Kanada - Katar 6:0 Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

On je istakao da će fokus stručnog štaba uoči prvog eliminacionog meča biti na oporavku igrača.

"Treninzi neće biti previše intenzivni. Prioritet su oporavak, rehabilitacija i obnavljanje energije za najveću utakmicu koju je ovaj tim do sada igrao", dodao je Marš.

Bolji iz duela između Kanade i Južne Afrike će u osmini finala igrati sa pobednikom meča Holandija - Maroko.

Kurir sport/sportske.net

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir