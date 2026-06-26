BIZARNO! DOMAĆIN SVETSKOG PRVENSTVA IGRA NOKAUT FAZU VAN SVOJE ZEMLJE! Prvi put u istoriji Mundijala - neverovatna situacija
Poraz od Švajcarske 1:2 poslao je Kanadu u Los Anđeles, gde će u šesnaestini finala igrati protiv Južne Afrike, u nedelju od 21 sat.
Pobeda ili remi protiv Švajcarske omogućili bi Kanađanima da ostanu u Vankuveru i nokaut fazu odigraju pred domaćom publikom.
Za razliku od Kanade, druga dva domaćina Mundijala, Sjedinjene Američke Države i Meksiko, osvojili su prvo mesto u svojim grupama i nastaviće takmičenje u svojim državama.
Selektor Kanade Džesi Marš pokušao je da pronađe pozitivnu stranu selidbe u Sjedinjene Američke Države.
"Možda će nam koristiti to što ćemo se udaljiti od dela pritiska i velike pažnje koja prati domaćinstvo, iako smo zaista uživali u podršci naših navijača", rekao je Marš.
On je istakao da će fokus stručnog štaba uoči prvog eliminacionog meča biti na oporavku igrača.
"Treninzi neće biti previše intenzivni. Prioritet su oporavak, rehabilitacija i obnavljanje energije za najveću utakmicu koju je ovaj tim do sada igrao", dodao je Marš.
Bolji iz duela između Kanade i Južne Afrike će u osmini finala igrati sa pobednikom meča Holandija - Maroko.
Kurir sport/sportske.net
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