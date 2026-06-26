Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Kurasaa Dik Advokat izjavio je nakon poraza od selekcije Obale Slonovače, da je najviše ponosan na način na koji je njegova ekipa odigrala poslednje dve utakmice grupne faze na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

"Najponosniji sam na to kako smo odigrali poslednje dve utakmice. To su zaista bili timovi svetske klase, videćete to kako turnir bude odmicao. Kada pogledate kako smo se borili i pokušali nešto da uradimo u napadu, to zaslužuje pohvalu", naveo je Advokat, a preneo holandski "NOS".

Reprezentacija Kurasaa nije uspela da se plasira u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je noćas, u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe E, u Filadelfiji izgubila od selekcije Obale Slonovače 0:2.

Selekcija Kurasaa je takmičenje u grupi E završila na poslednjem, četvrtom mestu sa jednim bodom.

Karipska selekcija, kojoj je ovo bio prvi nastup na Svetskim prvenstvima, je u prvoj utakmici grupne faze izgubila od reprezentacije Nemačke 1:7, da bi u drugom kolu odigrala nerešeno protiv Ekvadora 0:0.

Bonus video: