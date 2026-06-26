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Gana je nakon pobede nad Panamom i senzacionalnog remija sa Engleskom maltene već izborila plasman u nokaut fazu. dok Hrvatska sa tri boda ne sme da izgubi ukoliko želi da nastavi takmičenje.

1/9 Vidi galeriju Panama - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia

Pre puta u Filadelfiju, reprezentativce i članove stručnog štaba Gane posetila je delegacija iz samog državnog vrha, predvođena bratom predsednika Gane Ibrahimom Mahamom

Osim pohvala na račun selektora Karlosa Keiroša, tom prilikom je obećao i poseban bonus ukoliko savladaju Hrvatsku.

"Osim vladinog bonusa, imam i poseban bonus. Uz to, imam puno bolji i bogatiji bonus za vas od poreskih obveznika. Zbog toga vas molim, učinite nas ponosnima i bićete nagrađeni" rekao je brat Džona Mahame.

Nije izneo detalje u razgovoru sa igračima, ali bi to svakako mogao da bude samo još jedan dodatan podstrek za Ganu, koja se nalazi u sjajnoj poziciji.

Gana bi mogla čak i do prvog mesta, ako slave protiv Hrvatske, u zavisnosti od ishoda duela Engleske i Paname, a trijumf ili jedan bod bi im garantovali bar drugo mesto.

Trenutno stanje na tabeli glasi - Engleska 4, Gana 4, Hrvatska 3, Panama 0 bodova.

Utakmica je na programu u subotu u Filadelfiji sa početkom u 23 časa.