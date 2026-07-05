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Tokom jedne utakmice na Mundijalu kamere su u nekoliko navrata snimile ložu u kojoj se nalazio Pavel Nedved.

Pored slavnog češkog fudbalera nalazila se mlada plavuša koja je plenila pažnju lepotom.

1/5 Vidi galeriju Ivana Nedved Foto: Instagram

Na društvenim mrežama se povela rasprava oko njenog identiteta. Tvrdilo se da je u pitanju nova devojka bivšeg fudbalera. Međutim, ispostavilo se da je misteriozna plavuša ustvari Pavelova ćerka Ivana.

Ivana Nedved je poznata više u teniskim krugovima, pošto se radi o verenici velikog Novakovog rivala Sebastijana Korde.

Ivana i Sebastijan su u vezi od 2021. godine, da bi se u novembru prošle godine i verili.

Iako se Ivana ne bavi profesionalno sportom, ipak ima veze, jer je uključena na drugi način. Diplomirala je na Glion institutu sa diplomom osnovnih studija iz oblasti događaja, sporta i zabave, sa specijalizacijom u upravljanju luksuznim brendovima.

Takođe, ima master diplomu iz međunarodnog marketinga sa Kings koledža.

Trenutno je glavna direktorka marketinga u kompaniji KNIT.

Često se oglašava na Instagramu, gde ima nekoliko desetina hiljada pratilaca. Njen sadržaj uglavnom pokriva teme vezane za modu, hranu i putovanja. Naravno, posebne objave odnose se na vreme provedeno sa svojim verenikom.