JAVNOST BESNA ZBOG NEDVEDA! Svi komentarišu misterioznu plavušu u njegovoj loži: Otkriveno ko je ona, nastao pravi rat na društvenim mrežama
Tokom jedne utakmice na Mundijalu kamere su u nekoliko navrata snimile ložu u kojoj se nalazio Pavel Nedved.
Pored slavnog češkog fudbalera nalazila se mlada plavuša koja je plenila pažnju lepotom.
Na društvenim mrežama se povela rasprava oko njenog identiteta. Tvrdilo se da je u pitanju nova devojka bivšeg fudbalera. Međutim, ispostavilo se da je misteriozna plavuša ustvari Pavelova ćerka Ivana.
Ivana Nedved je poznata više u teniskim krugovima, pošto se radi o verenici velikog Novakovog rivala Sebastijana Korde.
Ivana i Sebastijan su u vezi od 2021. godine, da bi se u novembru prošle godine i verili.
Iako se Ivana ne bavi profesionalno sportom, ipak ima veze, jer je uključena na drugi način. Diplomirala je na Glion institutu sa diplomom osnovnih studija iz oblasti događaja, sporta i zabave, sa specijalizacijom u upravljanju luksuznim brendovima.
Takođe, ima master diplomu iz međunarodnog marketinga sa Kings koledža.
Trenutno je glavna direktorka marketinga u kompaniji KNIT.
Često se oglašava na Instagramu, gde ima nekoliko desetina hiljada pratilaca. Njen sadržaj uglavnom pokriva teme vezane za modu, hranu i putovanja. Naravno, posebne objave odnose se na vreme provedeno sa svojim verenikom.