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Zmajevi su velikom pobedom protiv Katara, zakazali duel sa SAD, a prethodno su remizirali sa Kanadom i poraženi od Švajcarske.

1/5 Vidi galeriju Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

U centru pažnje kad je u pitanju reprezentacija Bosne i Hercegovine je legendarni kapiten Edin Džeko najbolji igrač Zmajeva u poslednjih 30 godina.

Baš uoči prvog meča na Mundijalu protiv Kanade, Edinova supruga Amra podelila je ljupku fotografiju koja je na Instagramu prikupila više od 48,4 hiljade lajkova za dan.

Najveća snaga nacionalnom timu BiH su porodice fudbalera, a supruga kapitena Edina Džeka je pokazala kako je fudbaler Šalkea ispraćen na jednu od najvažnijih utakmicu u karijeri.

"Srećno, tata." pisalo je da na slici gde je Džeko u zagrljaju sa sinom.

Fotografija je za kratko vreme prikupila više od 48,4 hljade lajkova, a mnogi navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine su iskoristili priliku da upute lepe želje fudbaleru i njegovoj porodici.

Karijera Amra Džeko

Inače, Edin i Amra Džeko u braku su od 2016. godine i imaju četvoro dece – Unu, Danija, Daliju i Hanu, dok Amra iz prvog braka ima i ćerku Sofiju.

Pre nego što je započela romansu sa Džekom, Amra je živela u Los Anđelesu, gde je gradila karijeru kao glumica i manekenka. Ipak, zbog ljubavi je odustala od tih planova, napustila Ameriku i preselila se u Italiju kako bi bila sa njim. Amra je inače ćerka poznatog političara.

Pre nego što je stupila u vezu sa Džekom, Amra, koja se tada prezivala Silajdžić, gradila je uspešnu manekensku karijeru u Los Anđelesu, a videli smo je i kao glumicu u više filmova, serija i muzičkim spotovima, pa se tako pojavila u jednoj epizodi ultrapopularne "Silicijumske doline".

Modelingom je počela da se bavi sa samo 16 godina, nakon pobede na prestižnom takmičenju Metropolitan Top Model, posle čega se uputila u Pariz, a potom i u Sjedinjene Američke Države.



Međutim, dok je Mančester siti boravio na pripremama u Los Anđelesu 2011. godine, Amri su se putevi ukrstili s Bosanskim dijamantom, kako zovu Edina Džeka. Par je naredne godine započeo vezu, a manekenka je ostavila svoju karijeru postrani kako bi bila uz fudbalera.

1/6 Vidi galeriju Bosanska manekenka Amra Džeko saznala da nosi devojčicu Foto: Printscreen/Instagram/amradzeko

Rodila se ljubav

Njihova ljubav počela je 2012. godine, tiho i nenametljivo, daleko od reflektora. Amra, uspešna manekenka i glumica, iza sebe je već imala jedan brak sa srpskim biznismenom i ćerku Sofiju, kojoj je bila potpuno posvećena.

Život ju je vodio između Pariza i Beograda, ali se nakon razvoda vratila u Sarajevo – tamo gde je sve dobilo novi smisao.

Sa Džekom je pronašla stabilnost, ali i partnerstvo koje prevazilazi klasične okvire.

Zajedno su izgradili porodicu – dobili četvoro dece, i stvorili svet u kojem, uprkos slavi i obavezama, vladaju jednostavnost i bliskost.

Jedan od najlepših detalja njihove svakodnevice krije se u jednostavnoj odluci – da deca spavaju sa majkom, kako bi otac mogao da se odmori posle napornih utakmica.

Podrška i razumevanje

Jer iza svakog uspešnog sportiste stoji neko ko razume, ko podržava i ko veruje – čak i kada stvari ne idu kako treba.

"U vreme ručka idem kući jer je to prilika da provedem vreme sa Edinom. Najčešće pravim nešto zdravo, a kad nas uhvati nostalgija onda spremam bosanska jela. Živimo vrlo mirno, posvećeni smo porodici jer znamo koliko je bitno da budemo tu uz decu dok rastu. Kako se Una rodila i ne spavamo više zajedno Una i Dani spavaju sa mnom da bi tata mogao bolje da se odmori", rekla je Amra.

Na kraju, možda upravo ta ravnoteža između terena i kuće čini njegovu priču posebnom.

Jer trofeji blede, stadioni se menjaju, ali ono što ostaje – jesu ljudi koji su bili tu od početka.

1/18 Vidi galeriju Džeko, foto galerija Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram/amradzeko