POTPUNI ŠOK UOČI SPEKTAKLA U BOSTONU - VIKINZI POLOŽILI ORUŽJE PRE BITKE: Norveška bez Halanda na Francusku?
Međutim potpuno šokantne informacije stižu uoči ovog meča.
Naime prema informacijama norveškog medija "VG", koje je potvrdio i francuski "L'Ekip", selektor Norveške odlučio je da odmori gotovo kompletan prvi tim.
Među igračima koji će utakmicu početi sa klupe nalazi se i najveća zvezda reprezentacije Erling Haland, strelac četiri gola na prva dva meča turnira.
Napadača Mančester sitija u špicu će zameniti Jorgen Strand Larsen, dok će čak desetorica fudbalera koji su počeli prethodni duel protiv Senegala (3:2) preseliti na klupu.
Promena će biti i među stativama, gde će umesto Orjana Nilanda šansu dobiti Egil Selvik. Odmor će dobiti i Martin Edegor, Aleksander Serlot i još nekoliko standardnih prvotimaca.
Meč se igra u Bostonu sa početkom u 21 čas.