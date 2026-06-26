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Međutim potpuno šokantne informacije stižu uoči ovog meča.

Norveška - Senegal, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Naime prema informacijama norveškog medija "VG", koje je potvrdio i francuski "L'Ekip", selektor Norveške odlučio je da odmori gotovo kompletan prvi tim.

Među igračima koji će utakmicu početi sa klupe nalazi se i najveća zvezda reprezentacije Erling Haland, strelac četiri gola na prva dva meča turnira.

Napadača Mančester sitija u špicu će zameniti Jorgen Strand Larsen, dok će čak desetorica fudbalera koji su počeli prethodni duel protiv Senegala (3:2) preseliti na klupu.

Promena će biti i među stativama, gde će umesto Orjana Nilanda šansu dobiti Egil Selvik. Odmor će dobiti i Martin Edegor, Aleksander Serlot i još nekoliko standardnih prvotimaca.

Meč se igra u Bostonu sa početkom u 21 čas.

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Boban Rajović navija za BIH u Sijetlu Izvor: Instagram/rajovicboban