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Retko ko će priznati da u svetu fudbala postoji veće rivalstvo od onog između Brazila i Argentine. Ili Argentine i Brazila, svejedno.

Superklasik amerike, ili Klasik Južne Amerike od strane FIFA je opisan kao "suština fudbalskog rivalstva".

1/11 Vidi galeriju Brazil i Argentina potencijalno polufinale Foto: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

I dok se u Južnoj Americi ovi okršaji dešavaju relativno često na kontinentalnom prvenstvu, ljubitelji fudbala u ostatku sveta čekaju već punih 36 godina na novi sudar dva sveta.

I mogli bi uskoro ponovo da se poraduju.

Argentina bolja na kontinentu, Brazil na svetskoj sceni

Dok je Argentina daleko bolja na nivou kontinenta (16 titula nasprav Brazilovih devet), druga je priča na Svetskim prvenstvima, gde je Brazil u vođstvu 5:3. Međutim, Argentina je aktuelni šampion i sveta i Južne Amerike.

Nekima su draži Alfredo di Stefano, Maradona i Lionel Mesi, drugima Pele, Ronaldo i Ronaldinjo...

Prvi međusobni duel zabeležen je 1914. godine, kada je Argentina slavila sa 3:0 u prijateljskoj utakmici. I poslednji meč je pripao "Gaučosima", onaj odigran 25. marta prošle godine u kvalifikacijama za Mundijal kada su Mesi i društvo slavili sa 4:1.

Najviše Klasika odigrao je Havijer Zaneti, čak 16, dok je Pele sa 8 golova najefikasniji.

Međutim, niko živ ne zna koliko su međusobnih utakmica odigrali. I dok je za Brazil uglavnom konsenzus da je pobedio u 43 utakmice, za Argentinu postoji više brojki za pobede, tačnije od 41 do 44.

Međusobna mržnja i bojkot

Broj utakmica bi bio daleko veći da nije bilo bojkota sa obe strane. Tenzije koje su postojale između dve države prenosile su se povremeno i na fudbalsko polje.

Posle nasilnog finala Kopa Amerike 1925. godine, oba tima su bojkotovala takmičenja u kojima bi nastupao onaj drugi tim. Tako je Brazil bojkotovao Kopa Ameriku do 1937. godine, dok je Argentina bojkotovala Mundijal od 1946. do 1958. godine.

Brazil i Argentina su na Svetskim prvenstvima igrali ukupno četiri puta. "Selekao" je slavio dva puta, "Gaučosi" jednom, uz jedan remi. Ukupna gol-razlika je 5:3 u korist Brazila.

"Skandal veka" u Torinu 1990. godine

Poslednji, ujedno i najčuveniji meč, odigran je pre 36 godina, tačnije 1990. godine u Italiji.

Jedan od genijalnih poteza Dijega Maradone inicirao je gol koji je postigao Klaudio Kaniđa za pobedu 1:0 u osmini finala.

Međutim, po završetku meča izbio je skandal neviđenih razmera kada brazilski igrač Branko optužio stručni štab Argentine da mu je podmetnuo flašicu vode sa tranvilizatorima u trenutku kada su se igrači hidrirali dok se ukazivala pomoć jednom fudbaleru.

Godinama kasnije, Maradona je u jednoj argentinskoj televizijskoj emisiji izjavio da je Branku data "sveta voda", ali su argentinski fudbalski savez i selektor Karlos Bilardo negirali da se incident dogodio.

Argentina je pobedom nad Brazilom izborila četvrtfinale protiv Jugoslavije, koje je prošla posle penala. Takođe su penali odlučivali i u polufinalu protiv Italije, da bi Nemačka u finalu slavila sa 1:0 i osvojila titulu.

Aktuelno Svetsko prvenstvo moglo bi da pruži Brazilu priliku za osvetu, i to u potencijalnom polufinalu.

Brazil će u šesnaestini finala igrati protiv Japana. U osmini finala potencijali rivali su Obala Slonovače ili drugoplasirani iz Grupe I (Norveška ili Francuska). Potencijalni rival u četvrtfinalu mogli da budu ili Meksiko ili Engleska.

Argentina čeka ime rivala u šesnaestini finala. Potencijalno, to bi mogli da budu Urugvaj ili Zelenortska Ostrva. U osmini finala "Gaučosi" bi mogli na Australiju ili Belgiju/Iran/Egipat, a četvrtfinale bi donelo sa druge strane Švajcarsku, Portugal ili Kolumbiju.

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