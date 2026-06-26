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Jirgen Klop u ulozi analaitičara je bio izuzetno oštar prema učinku ekipi Julijana Nagelsmana i upozorio na potrebu za hitnom reakcijom.

1/8 Vidi galeriju Ekvador - Nemačka Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Klop je žalio što su četvorostruki svetski šampioni usvojili „pogrešan pristup“ protiv „agresivnog protivnika“ i igrali „pogrešan fudbal“. Bivši menadžer Liverpula je istakao da „od 12. minuta nismo imali dubinu“ i kritikovao je odbrambenu liniju.

"Ekipa se branila u niskom bloku, kao da je želela to da vežba. Previše toga nije funkcionisalo. Nije izgledalo kao da ćemo proći kroz naredna kola“, rekao je Klop.