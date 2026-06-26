Poraz Nemačke od Ekvadora 2:1 u poslednjem kolu Grupe E , iako nije uticao na njihov prolazak u osminu finala sa prvog mesta, podigao je uzbunu u nemačkom taboru.
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KLOP OPLEO PANCERIMA: Pojeli su nas na sredini terena, ovako nećemo daleko...
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Jirgen Klop u ulozi analaitičara je bio izuzetno oštar prema učinku ekipi Julijana Nagelsmana i upozorio na potrebu za hitnom reakcijom.
Ekvador - Nemačka Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia
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Klop je žalio što su četvorostruki svetski šampioni usvojili „pogrešan pristup“ protiv „agresivnog protivnika“ i igrali „pogrešan fudbal“. Bivši menadžer Liverpula je istakao da „od 12. minuta nismo imali dubinu“ i kritikovao je odbrambenu liniju.
"Ekipa se branila u niskom bloku, kao da je želela to da vežba. Previše toga nije funkcionisalo. Nije izgledalo kao da ćemo proći kroz naredna kola“, rekao je Klop.
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