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Francuska vodi 3:1 a sva tri gola za "trikolore" postigao je fantastični Usman Dembele.

Norveška - Francuska, Mundijal 2026 Foto: CJ GUNTHER / UPI / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia, VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Svoj šou dobitnik Zlatne lopte počeo je u 7. minutu. Spektakularan pogodak Dembelea. 

Dobio je loptu na desnoj strani, "slomio" svog čuvara i onda snažnim udarcem zatresao mrežu.

Drugi pogodak Dembele postiže u 20. minutu. Šutirao je sa oko 20 metara i pogodio donji desni ugao gola Norveške.

Svega 12 minuta kasnije fantastični igrač PSŽ - a upisao je i het-trik. Još jedan hirurški precizan udarac.

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Boban Rajović navija za BIH u Sijetlu Izvor: Instagram/rajovicboban