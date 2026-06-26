Fudbaleri Francuske i Norveške igraju odlučujući meč grupe I na Svetskom prvenstvu.
MUNDIJAL 2026
ZLATNA LOPTA ZASIJALA PUNIM SJAJEM - NESTVARNI USMAN DEMBELE Het-trik za pola sata, tri golčine za TV špice!
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Norveška - Francuska, Mundijal 2026 Foto: CJ GUNTHER / UPI / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia, VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia
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Svoj šou dobitnik Zlatne lopte počeo je u 7. minutu. Spektakularan pogodak Dembelea.
Dobio je loptu na desnoj strani, "slomio" svog čuvara i onda snažnim udarcem zatresao mrežu.
Drugi pogodak Dembele postiže u 20. minutu. Šutirao je sa oko 20 metara i pogodio donji desni ugao gola Norveške.
Svega 12 minuta kasnije fantastični igrač PSŽ - a upisao je i het-trik. Još jedan hirurški precizan udarac.
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