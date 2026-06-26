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Fudbalska reprezentacija Senegala savladala je Irak sa 5:0 u poslednjem kolu Grupe I i tako znatno popravila šanse da se nađe među osam trećeplasiranih ekipa koje prolaze u nokaut fazu.

Podsetimo, osam od 12 trećeplasiranih ekipa prolaze dalje.

1/9 Vidi galeriju Panama - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia

Ubedljivim trijumfom Senegal je skočio na peto mesto ove posebne tabele i time preskočio Hrvatsku koja je sada šesta.

Takmičenje još uvek nije završeno u pet grupa, a jedna od njih je ona u kojoj su "Vatreni".

Tim Zlatka Dalića u poslednjem kolu u subotu od 23 časa po srpskom vremenu igra protiv Gane. U grupi L Engleska i Gana vode sa po četiri boda, dok je Hrvatska treća sa tri, a Panama je na nula bodova.

Očekuje se da Engleska savlada Panamu i zauzme prvo mesto u grupi, dok će Hrvatska i Gana odlučivati o drugom i trećem mestu.

Hrvatsku bi pobeda gurnula na drugo mesto, čime bi izbegla dramu oko plasmana u nokaut fazu. Velike šanse bi imala i Gana sa četiri boda, ali pod uslovom da ne doživi ubedljiv poraz.





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Remi bi mogao da znači da obe ekipe prolaze. Gana sa pet bodova je sigurna druga, Hrvatska bi stigla do četiri boda, uz gol-razliku minus jedan. U tom slučaju bi sigurno tri ekipe bile ispod Hrvatske, pošto su osvojile samo tri boda, a to su Južna Koreja i Škotska. Takođe, ispod bi bio i Paragvaj koji ima četiri boda, ali i gol-razliku minus dva.

Hrvatskoj bi, dakle, bilo potrebno da joj dođu rezultati u samo još jednoj grupi.

Ovde postoji i šanse da se Hrvatska izjednači sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine. BiH trenutno ima četiri boda i gol razliku 5:6, a Hrvatska tri boda i gol-razliku 3:4. Ukoliko protiv Gane odigra 2:2, time bi dve selekcije iz bivše SFRJ bile izjednačene na tabeli.

Poraz bi Hrvatsku gurnuo na ivicu ambisa pošto bi ostala na tri boda, uz negativnu gol-razliku. Poraz bi automatski značio da će gol-razlika Hrvatske biti najmanje minus dva, čime bi postala slabije rangirana od Južne Koreje koja ima minus jedan. Škotska trenutno ima minus tri i praktično je već otpisana.

Dva scenarija ipak idu na ruku Hrvatskoj u slučaju poraza. Prva je da Urugvaj izgubi od Španije, čime bi trećeplasirana ekipa u ovoj grupi imala maksimum dva boda.

Druga je da DR Kongo ne pobedi Uzbekistan, čime bi i u ovoj grupi trećeplasirana ekipa imala maksimum dva boda.