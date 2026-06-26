AMERIKA HOĆE JOŠ JEDAN MUNDIJAL: Svetsko prvenstvo u toku, a domaćin bi novu organizaciju...
Endru Đulijani izvršni direktor Radne grupe Bele kuće za Svetsko prvenstvo izjavio je da bi SAD mogle da se kandiduju za domaćina Svetskog prvenstva 2038. godine.
“Ako uzmete u obzir da bi Mundijal u budućnosti mogao da bude proširen na 64 reprezentacije, mislim da Sjedinjene Američke Države mogu da organizuju takav turnir. Ipak, hajde prvo da završimo ovo Svetsko prvenstvo, pa ćemo onda razmišljati o kandidaturi za 2038. ili neka naredna izdanja“, rekao je Đulijani.
Mundijal 2038. biće naredni za koji će FIFA otvoriti proces kandidovanja.
Domaćini prvenstava 2030. i 2034. već su poznati – jubilej od 100 godina takmičenja biće obeležen turnirom u Španiji,Portugalu i Maroku, uz uvodne utakmice u Urugvaju, Argentini i Paragvaju, dok će četiri godine kasnije domaćin biti Saudijska Arabija.