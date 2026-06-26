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 Endru Đulijani izvršni direktor Radne grupe Bele kuće za Svetsko prvenstvo izjavio je da bi SAD mogle da se kandiduju za domaćina Svetskog prvenstva 2038. godine.

Gana - Engleska, mundijal 2026. Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ako uzmete u obzir da bi Mundijal u budućnosti mogao da bude proširen na 64 reprezentacije, mislim da Sjedinjene Američke Države mogu da organizuju takav turnir. Ipak, hajde prvo da završimo ovo Svetsko prvenstvo, pa ćemo onda razmišljati o kandidaturi za 2038. ili neka naredna izdanja“, rekao je Đulijani.

Mundijal 2038. biće naredni za koji će FIFA otvoriti proces kandidovanja.

Domaćini prvenstava 2030. i 2034. već su poznati – jubilej od 100 godina takmičenja biće obeležen turnirom u Španiji,Portugalu i Maroku, uz uvodne utakmice u Urugvaju, Argentini i Paragvaju, dok će četiri godine kasnije domaćin biti Saudijska Arabija.

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