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Mark Kukurela važi za jednog od najboljih levih bekova na svetu.

Šampion Evrope sa Španijom nedavno je prešao u Real iz Madrida, čime je potvrdio svoj status.

Fudbaler poznat i po neobičnoj frizuri, prošao je čuvenu Barseloninu školu "La Masiju", ali nikada nije dobio pravu priliku u ovom klubu.

Mark Kukurelja Foto: Vitalii Kliuiev / imago sportfotodienst / Profimedia, Profimedia, Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Put ga je vodio u Brajton, potom i Čelsi, gde je proveo četiri sezone.

I dok je put njegove karijere poznat ljubiteljima fudbala, manje se zna o njegovom privatnom životu i velikom problemu koji ovaj 27-godišnji fudbaler ima.

Izozovi u karijeri sa kojima se suočava su ništa u poređenju sa onim koji on i njegova supruga Klaudija Rodrigez prolaze.

Mark i Klaudija su dugo zajedno i imaju troje dece, Matea, Rija i Belu.

Nažalost, najstarijem Mateu je dijagnostifikovan autizam 2022. godine kada je prešao u Čelsi.

Mark Kukurela
Mark Kukurela Foto: Instagram

 Taj momenat je potpuno promenio život porodice.

U jednom ranijem intervjuu, Kukurela je rekao govoreći o teškoćama u odgajanju autističnog deteta: „Teško je. Niko vas ne uči kako da budete roditelj, ali na kraju, naučite. Autistično dete ne razume stvari kao njegova braća i sestre, morate naučiti da ga razumete. To mnogo utiče na njega, ne poznajete ga dobro i ne znate kako da mu pomognete. Nije mu dobro išlo u redovnoj školi, uznemiravao se, nije bio srećan. Nije se prilagodio, stalno je plakao. Provodio bi dva ili tri sata i nije mu se sviđalo, morali smo da idemo po njega. To takođe mnogo utiče na vas, ne vidite dobro svoje dete i ne znate kako da mu pomognete.“

U seriji, u bliskom i ličnom intervjuu, Kukurela je podelio da su njihovi životi usredsređeni oko Mateovih potreba, često ograničavajući druge aktivnosti kako bi osigurali da ima neophodnu rutinu i terapije.

Njegova partnerka Klaudija je rekla: „Videli smo da su neke stvari drugačije od druge dece. Nismo dobili mnogo pomoći od škole i imali smo najgore mesece. Svakog dana smo išli zajedno da odvezemo Matea – i ja sam bila trudna sa Riom – i svaki dan smo se vraćali kući plačući.“

 Kukurela zbog sina pažljiva bira sredine u kojima će igrati.

„Mislim da svi već znaju da moj sin ima autizam. To mi nije promenilo život, samo vas čini da ga više cenite. Ne bih išao ni u jedan tim gde ne bih mogao da pronađem škole ili terapije koje bi odgovarale mom sinu. Moja porodica je na prvom mestu. Neverovatno nam je važna", rekao je.

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