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Atmosfera u reprezentaciji Paname potpuno je eskalirala uoči poslednjeg meča grupne faze Mundijala protiv Engleske. Na treningu je došlo do žestokog sukoba između Sesilija Votermena i Hozea Luisa Rodrigeza, poznatijeg kao Puma, a saigrači su morali da spreče fizički obračun.

Kamere su zabeležile kako je verbalna rasprava vrlo brzo prerasla u ozbiljan incident. Votermen je u jednom trenutku agresivno odgurnuo Rodrigeza, nakon čega su ostali reprezentativci morali da ga obuzdaju kako ne bi ponovo nasrnuo na svog saigrača.

1/8 Vidi galeriju Fotografije sa meča Gana - Panama, Mundijal 2026 Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Curtis Wong / Zuma Press / Profimedia

Dok je napadač čileanskog Universidada bio vidno besan, pretio prstom i nervozno šetao terenom, Puma Rodrigez nije pokazivao želju da nastavi sukob. Votermen je potom u naletu besa šutnuo loptu, a razlog njihovog obračuna za sada nije poznat.

Panama u subotu od 23.00 igra protiv Engleske u meču poslednjeg kola grupe L, ali je već ostala bez šansi za plasman u nokaut fazu nakon dva minimalna poraza od Gane i Hrvatske (oba 1:0). S druge strane, Englezi pobedom žele da potvrde prvo mesto u grupi.

Posebnu pažnju privlači činjenica da je u centru incidenta bio upravo Hoze Luis Rodrigez, bivši fudbaler Crvene zvezde. Popularni Puma stigao je na "Marakanu" tokom leta 2024. godine kao veliko pojačanje, ali nije opravdao očekivanja. Posle svega nekoliko nastupa napustio je Beograd i karijeru nastavio u meksičkom Huarezu.

1/6 Vidi galeriju Puma Rodrigez Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Rodriguez je bio starter u oba dosadašnja meča Paname na Mundijalu, dok je Votermen od prvog minuta igrao protiv Gane, a u duelu sa Hrvatskom ušao je sa klupe u završnici utakmice.