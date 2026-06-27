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Selektor Norveške Stale Solbaken objasnio je da je odluka da protiv Francuske na Mundijalu izvede gotovo potpuno izmenjen sastav bila doneta isključivo zbog predstojeće nokaut faze.

On je na konferenciji za medije posle meča istakao da je cilj bio da ekipa sačuva svežinu za duel sa Obalom Slonovače.

1/4 Vidi galeriju Norveška - Francuska, Mundijal 2026 Foto: CJ GUNTHER / UPI / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia, VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Norveška je u poslednjem kolu grupne faze izgubila od Francuske rezultatom 4:1, a Solbaken je odmorio čak desetoricu standardnih prvotimaca, među kojima su bili i Erling Haland i kapiten Martin Edegor.

Solbaken je naglasio da je odmor za nosioce igre bio planski potez zbog zgusnutog rasporeda.

- Najvažnije je da napunimo baterije. Imali smo najkraći odmor između dve utakmice na turniru, a novi meč nas očekuje već za četiri dana. Jedini argument protiv ove odluke jeste što navijači nisu mogli da vide Erlinga Halanda i Martina Edegora, ali da smo razmišljali samo o tome, naš put na Svetskom prvenstvu ne bi dugo trajao. Ovde smo da doguramo što dalje - poručio je selektor Norveške.

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