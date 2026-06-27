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Utakmica između Španije i Urugvaja u trećem kolu grupe "H" na Mundijalu doneo nam je veliki skandal u režiji navijača.

Naime, tokom minuta ćutanja zbog žrtava zemljotresa u Venecueli, navijači nisu "mogli" da ispoštuju protokol.

Sa tribina su se čuli zvižduci kao i veliki broj povika...

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