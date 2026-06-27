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Poslednje kolo grupne faze Mundijala biće odigrano u subotu, kada će biti poznati svi učesnici šesnaestine finala koje počinje već u nedelju. Iako je pažnja usmerena ka borbi za plasman u grupi J, selektor Argentine Lionel Skaloni doneo je važnu odluku kada je u pitanju Lionel Mesi.

Aktuelni svetski prvaci su još u prethodnom kolu obezbedili prvo mesto u grupi, pa će duel protiv već eliminisanog Jordana iskoristiti da odmore najvažnije igrače pred početak nokaut faze.

1/4 Vidi galeriju Lionel Mesi Foto: Nexpher Images / Sipa USA / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Skaloni je potvrdio da Mesi neće biti među starterima, ali da će dobiti priliku u nastavku utakmice.

- Leo ide na klupu. Sačekaću još malo sa objavljivanjem konačne startne postave, ali Leo će sigurno ući u igru kasnije - rekao je selektor Argentine.

Osim Mesija, očekuje se da priliku od prvog minuta dobiju i brojni fudbaleri koji su do sada imali manju minutažu, dok će većina standardnih prvotimaca biti pošteđena.

Argentina u meč protiv Jordana ulazi rasterećeno, ali sa željom da grupnu fazu završi maksimalnim učinkom i u dobrom raspoloženju dočeka eliminacionu fazu.

Mesi je do sada bio apsolutni lider "Gaučosa" na turniru. Kapiten Argentine postigao je svih pet golova svoje reprezentacije u grupnoj fazi, čime je ispisao novu stranicu fudbalske istorije. Prestigao je Miroslava Klosea i sa ukupno 18 pogodaka postao najbolji strelac u istoriji svetskih prvenstava.

U isto vreme, u drugom meču grupe J očekuje se nesvakidašnji rasplet. Austrija i Alžir direktno će odlučivati o drugom mestu, ali bi poraženi mogao da prođe povoljnije, pošto bi trećeplasirani tim, prema projekcijama žreba, u šesnaestini finala izbegao duel sa favorizovanom Španijom.

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