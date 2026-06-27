Slušaj vest

Reprezentacija Zelenortskih Ostrva ispisala je najblistaviju stranicu svoje fudbalske istorije plasmanom u nokaut fazu Mundijalu.

Afrička selekcija završila je kao drugoplasirana u Grupi H, iza Španije, i prvi put u istoriji izborila mesto među najboljim reprezentacijama sveta.

Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tim sa ostrvske države pokazao je izuzetnu disciplinu tokom grupne faze. Remizirao je sa Španijom (0:0), potom osvojio bod protiv Urugvaja (2:2), a odlučujući korak napravio je remijem bez golova protiv Saudijske Arabije. Ta tri boda bila su dovoljna za istorijski plasman u nokaut fazu.

Međutim, slavlje bi moglo kratko da traje, jer ih već u prvoj eliminacionoj rundi čeka verovatno najteži mogući rival - aktuelni svetski šampion, Argentina. "Gaučosi" važe za jednog od glavnih favorita za novu titulu i biće apsolutni favoriti u tom duelu.

Ipak, upravo je Zelenortska Ostrva već pokazala da ne priznaju ulogu autsajdera. U grupi su uspeli da zaustave favorizovanu Španiju, uzmu bod Urugvaju i izbore istorijski rezultat, pa će i protiv Argentine pokušati da prirede još jedno veliko iznenađenje.

Bez obzira na ishod osmine finala, plasman među 32 najbolje reprezentacije sveta već predstavlja najveći uspeh u istoriji fudbala Zelenortskih Ostrva i ostvarenje koje će ostati upisano zlatnim slovima.

Ne propustiteFIFA WC 2026SELEKTOR ARGENTINE IZBACIO MESIJA IZ PRVIH 11! Oglasio se selektor Skaloni!
Lionel Mesi Leo Mesi
FIFA WC 2026SKANDAL NA MUNDIJALU TOKOM MINUTA ĆUTANJA ZBOG ŽRTAVA ZEMLJOTRESA! Nemaju duše, stida, a ni obraza! (VIDEO)
profimedia-1112794220.jpg
FIFA WC 2026BIJELSIN BRODOLOM NA MUNDIJALU! Muslera poklonio pobedu Španiji, Zelenortska Ostrva ispisala istoriju, Urugvaj ispao! (VIDEO+FOTO)
profimedia-1112805163.jpg
FIFA WC 2026HAOS NA MUNDIJALU! Skandal i tuča u timu, skandal na treningu!
Mundijal 2026, Panama, Hrvatska

BONUS VIDEO:

00:18
Atmosfera u Portugalu tokom Mundijala Izvor: Kurir