Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Reprezentacija Zelenortskih Ostrva ispisala je najblistaviju stranicu svoje fudbalske istorije plasmanom u nokaut fazu Mundijalu.

Afrička selekcija završila je kao drugoplasirana u Grupi H, iza Španije, i prvi put u istoriji izborila mesto među najboljim reprezentacijama sveta.

1/7 Vidi galeriju Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tim sa ostrvske države pokazao je izuzetnu disciplinu tokom grupne faze. Remizirao je sa Španijom (0:0), potom osvojio bod protiv Urugvaja (2:2), a odlučujući korak napravio je remijem bez golova protiv Saudijske Arabije. Ta tri boda bila su dovoljna za istorijski plasman u nokaut fazu.

Međutim, slavlje bi moglo kratko da traje, jer ih već u prvoj eliminacionoj rundi čeka verovatno najteži mogući rival - aktuelni svetski šampion, Argentina. "Gaučosi" važe za jednog od glavnih favorita za novu titulu i biće apsolutni favoriti u tom duelu.

Ipak, upravo je Zelenortska Ostrva već pokazala da ne priznaju ulogu autsajdera. U grupi su uspeli da zaustave favorizovanu Španiju, uzmu bod Urugvaju i izbore istorijski rezultat, pa će i protiv Argentine pokušati da prirede još jedno veliko iznenađenje.

Bez obzira na ishod osmine finala, plasman među 32 najbolje reprezentacije sveta već predstavlja najveći uspeh u istoriji fudbala Zelenortskih Ostrva i ostvarenje koje će ostati upisano zlatnim slovima.

BONUS VIDEO: