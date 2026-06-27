Mohamed Salah je na meti saudijskog kluba Al Hilal, koji mu nudi trogodišnji ugovor od 60 miliona evra. Da li će kapiten Egipta napustiti Liverpul?
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Mohamed Salah je ovog leta napustio Liverpul.
I dalje nije poznatoi gde će kapiten Egipta nastaviti karijeru, ali je sada dobio unosnu ponudu.
Mohamed Salah plače zbog Dioga Žote Foto: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia
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Naime, u svojim redovima ga želi saudijski gigant Al Hilal.
Prema navodima brazilskog novinara Bruna Andradea, klub iz Rijada označio je Salaha kao apsolutni prioritet za pojačanje u napadu nakon završetka Svetskog prvenstva.
Spreman je Al Hilal da mu da trogodišnji ugovor vredan 60.000.000 evra.
Andrade tvrdi da je Salah “najveća želja” Al Hilala ovog leta. Iako se u klubu razmatraju i druga zvučna imena, poput Rafinje, Egipćanin je trenutno prvi izbor uprave saudijskog šampiona.
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