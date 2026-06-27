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Poslednje kolo grupne faze moglo bi da donese jedan od najkontroverznijih mečeva dosadašnjeg Svetskog prvenstva.

Duel Hrvatske i Gane (večeras u 23.00) našao se pod posebnom lupom jer remi odgovara i jednima i drugima, a posebno Hrvatskoj.

Naime, "podela bodova" sigurno bi odvela Hrvatsku u nokaut fazu, dok bi i Gana zadržala poziciju koja joj donosi direktan prolaz dalje (drugo mesto). Upravo zbog toga mnogi već pričaju o mogućem "meču bez rizika", u kojem nijedna reprezentacija nema razlog da juriša po pobedu..

Naravno, niko ne tvrdi da će doći do bilo kakvog dogovora ili namernog odigravanja na remi, ali sama matematika otvara prostor za brojne spekulacije.

1/9 Vidi galeriju Panama - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia

Ko je kriv?

FIFA je i ranije pokušavala da spreči ovakve situacije uvođenjem istovremenog odigravanja utakmica poslednjeg kola, ali uzalud jer im je sistem sa prolaskom 8 od 12 trećeplasiranih timova sve "srušio u vodu".

Već smo videli kako Paragvaj i Australija igraju svesno na "X". Pa, se meč završi bez ijedne prilike za pogodak.

Kontroverza

Nije isključeno da ćemo da gledamo oprezan fudbal sa malo rizika, mnogo dodavanja i minimalnom željom za napadanjem.

Takvi mečevi su kroz istoriju velikih takmičenja često izazivali burne reakcije navijača.

Ukoliko se ovaj scenario ostvari, društvene mreže će gotovo sigurno biti preplavljene komentarima da je reč o još jednom "kalkulantskom" meču, a Svetsko prvenstvo moglo bi da dobije novu kontroverzu baš u završnici grupne faze.