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Utakmica između Egipta i Irana (1:1) na Svetskom prvenstvu ipak je odigrana kao takozvani "Pride Match", uprkos protivljenju obe reprezentacije i njihovih saveza.

Naime, još mnogo pre žreba lokalni organizacioni komitet u Sijetlu odlučio je da jedan meč koji se igra tokom vikenda Parade ponosa bude posvećen promociji inkluzije i LGBT zajednice.

Kada je žreb odredio da će tog dana igrati upravo Egipat i Iran – dve države sa među najrestriktivnijim zakonima prema LGBT osobama – nastala je ogromna polemika.

I Egipat i Iran uputili su zvanične proteste FIFA i tražili da se ukloni naziv "Pride Match", kao i sve prateće aktivnosti i LGBT simboli.

FIFA nije promenila odluku, a navijačima je dozvoljeno unošenje duginih zastava i drugih simbola, uz obrazloženje da su takvi izrazi dozvoljeni u skladu sa pravilima o ljudskim pravima na stadionima.

Pride match Egipat Iran Foto: Paul Christian Gordon / Zuma Press / Profimedia

Fotografije sa tribina pokazale su veliki broj navijača u odeći duginih boja, sa zastavama i drugim LGBT obeležjima, pa su upravo ti prizori postali jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.

Na kraju, ispostavilo se da protivljenje Egipta i Irana nije promenilo planove organizatora – tribine su bile ispunjene duginim bojama.

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