Iran je doživeo emotivnu dramu na Mundijalu, kada im je gol u 93. minutu poništen zbog ofsajda. Pogledajte kako su slavili i tugu nakon toga.
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POGLEDAJTE KAKO SU SUDIJE OSTAVILE IRAN BEZ POBEDE: Slavili su Iranci kao nikada, a onda je usledila ogromna tuga (VIDEO)
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Iran je u 93. minutu ostao bez sigurnog plasmana u nokaut fazu Mundijala. Tada su postigli gol koji je posle tri minuta poništen. Razlog - milimetarski ofsajd. Konačnih, Egipat - Iran 1:1.
Slavili su kao nikada Iranci, a onda je usledila ogromna tuga.
Pogledajte te momente i poništeni gol:
Šta dalje?
Iran je završio kao trećeplasirani sa tri boda i sada čeka rasplet u ostalim grupama kako bi saznao da li će biti među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija koje nastavljaju takmičenje.
Iran - Egipat Foto: Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia
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Trenutno su tri reprezentacije slabije od Irana, potrebno je da im se pridruži još jedna... Šanse za to postoje u još tri grupe gde se nije završila prva faza.
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