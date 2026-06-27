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Iran je u 93. minutu ostao bez sigurnog plasmana u nokaut fazu Mundijala. Tada su postigli gol koji je posle tri minuta poništen. Razlog - milimetarski ofsajd. Konačnih, Egipat - Iran 1:1.

Slavili su kao nikada Iranci, a onda je usledila ogromna tuga.

Pogledajte te momente i poništeni gol:

Šta dalje?

Iran je završio kao trećeplasirani sa tri boda i sada čeka rasplet u ostalim grupama kako bi saznao da li će biti među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija koje nastavljaju takmičenje.

Iran - Egipat Foto: Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Trenutno su tri reprezentacije slabije od Irana, potrebno je da im se pridruži još jedna... Šanse za to postoje u još tri grupe gde se nije završila prva faza.

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