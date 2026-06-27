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Tragičan remi Irana protiv Egipta (1:1), znači da azijska selekcija može u nokaut fazu samo kao jedna od osam trećeplasiranih na Mundijalu.

Iran je završio kao trećeplasirani sa tri boda i sada čeka rasplet u ostalim grupama kako bi saznao da li će biti među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija koje nastavljaju takmičenje.

Iran - Egipat Foto: Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Trenutno su tri reprezentacije slabije od Irana, potrebno je da im se pridruži još jedna... Šanse za to postoje u još tri grupe gde se nije završila prva faza.

POTREBAN JE SAMO JEDAN OD OVA TRI SCENARIJA:

- Da Hrvatska izgubi od Gane
- Da DR Kongo ne pobedi ekipu Uzbekistana
- Da ne bude nerešeno na meču Austrija - Alžir

Da li će ovde da bude sve pošteno? Ako bude - Iran je blizu mesta među 32 najbolja tima.

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