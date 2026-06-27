Iran može do nokaut faze uz poštene rezultate mečeva u preostale tri grupe. Jedan od tri scenarija može im doneti prolaz.
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KAKO IRAN MOŽE DA PROĐE DALJE? Potrebno je da samo ne bude NAMEŠTANJA! Ako svi odigraju nerešeno, Iranci idu kući...
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Tragičan remi Irana protiv Egipta (1:1), znači da azijska selekcija može u nokaut fazu samo kao jedna od osam trećeplasiranih na Mundijalu.
Iran je završio kao trećeplasirani sa tri boda i sada čeka rasplet u ostalim grupama kako bi saznao da li će biti među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija koje nastavljaju takmičenje.
Iran - Egipat Foto: Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia
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Trenutno su tri reprezentacije slabije od Irana, potrebno je da im se pridruži još jedna... Šanse za to postoje u još tri grupe gde se nije završila prva faza.
POTREBAN JE SAMO JEDAN OD OVA TRI SCENARIJA:
- Da Hrvatska izgubi od Gane
- Da DR Kongo ne pobedi ekipu Uzbekistana
- Da ne bude nerešeno na meču Austrija - Alžir
Da li će ovde da bude sve pošteno? Ako bude - Iran je blizu mesta među 32 najbolja tima.
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