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Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, pošto je jutros u Vankuveru pobedila selekciju Novog Zelanda rezultatom 5:1 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe G.

Novi Zeland - Belgija Foto: ETHAN CAIRNS / PA Images / Profimedia

Pogledajte golove sa meča:

Strelci za Belgiju bili su Leandro Trosar u 28. i 50. minutu, Kevin de Brujne u 66, Romelu Lukaku u 86. i Aleksis Salemakers u 90+4. minutu.

Jedini pogodak za Novi Zeland postigao je Elajdža Džast u 84. minutu.

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