Fudbalska reprezentacija Belgije ostvarila je pobedu protiv Novog Zelanda rezultatom 5:1 i plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva.
FIFA WC 2026
PETARDA! Pogledajte kako je Belgija deklasirala Novi Zeland (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, pošto je jutros u Vankuveru pobedila selekciju Novog Zelanda rezultatom 5:1 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe G.
Novi Zeland - Belgija Foto: ETHAN CAIRNS / PA Images / Profimedia
Vidi galeriju
Pogledajte golove sa meča:
Strelci za Belgiju bili su Leandro Trosar u 28. i 50. minutu, Kevin de Brujne u 66, Romelu Lukaku u 86. i Aleksis Salemakers u 90+4. minutu.
Jedini pogodak za Novi Zeland postigao je Elajdža Džast u 84. minutu.
Reaguj
Komentariši