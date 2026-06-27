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Fudbaleri Egipta i Irana odigrali su u Sijetlu nerešeno 1:1 u trećem kolu grupe G.

Mahmud Saber je u petom minutu doveo Egipat u prednost.

1/5 Vidi galeriju Iran - Egipat Foto: Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Kapiten Irana Mehdi Taremi bio neprecizan iz penala u 11. minutu, a zatim je Ramin Rezajan tri minuta kasnije pogodio za 1:1.

Pogledajte najzanimljivije momente:

Iran je u 90+3. minutu postigao drugi gol na meču, ali pogodak Šodže Halilzadea poništen zbog ofsajda posle VAR provere.

Prvo mesto u grupi zauzela je Belgija sa pet bodova, koliko ima i drugoplasirani Egipat, Iran je na trećoj poziciji sa tri, dok je poslednji Novi Zeland sa jednim bodom.

Egipat će u nokaut fazi SP igrati protiv Australije, Belgija će naknadno saznati protivnika, a Iran će sačekati rezultate ostalih grupa kako bi saznao da li je prošao u šesnaestinu finala Mundijala.