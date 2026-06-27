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Rasplet u grupama G, H i I doneo je prve poznate parove šesnaestine finala Svetskog prvenstva.

Osam reprezentacija već zna svog rivala u borbi za plasman među 16 najboljih, dok će preostali parovi biti određeni nakon završetka grupa J, K i L i konačnog raspleta među trećeplasiranim selekcijama.

Među najzanimljivijim duelima izdvajaju se okršaj Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, kao i duel Brazila i Japana. Australiju očekuje Egipat, Holandija će igrati protiv Maroka, dok će Argentina snage odmeriti sa Zelenortskim Ostrvima.

Do sada poznati parovi šesnaestine finala:

Južna Afrika – Kanada
Sjedinjene Američke Države – Bosna i Hercegovina
Holandija – Maroko
Brazil – Japan
Obala Slonovače – Norveška
Argentina – Zelenortska Ostrva
Australija – Egipat

Preostalih osam utakmica biće poznato po završetku poslednjih grupa i konačnom formiranju nokaut faze Svetskog prvenstva.

Mundijal 2026 Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

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