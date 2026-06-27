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Selektor fudbalske reprezentacije Urugvaja Marselo Bijelsa rekao je da nije uspeo da iskoristi puni potencijal igrača i da preuzima krivicu, nakon što je ekipa porazom od Španije eliminisana sa Svetskog prvenstva.

"Nisam uspeo da iskoristim puni potencijal urugvajskih igrača. Što se tiče Valverdeove izmene, želeo sam da budemo opasniji u napadu", rekao je Bijesla, koji ima nadimak "ludak".

Fudbalska reprezentacija Urugvaja eliminisana je sa Svetskog prvenstva, pošto je danas u Gvadalahari izgubila od Španije 0:1, u utakmici poslednjeg trećeg kola Grupe H.

1/6 Vidi galeriju Urugvaj - Španija Mundijal 2026 Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Argentinski trener smatra da je Urugvaj zaslužio više sreće s obzirom na igru koju je prokazao i da je trebalo da osvoji sedam bodova, a ne dva u Grupi H.

"Niko sada ne želi da sluša objašnjenja. Snosim svu odgovornost za razočaravajući posao koji sam obavio. Ako me pitate kako će me pamtiti, pamtiće me kao nekoga ko ništa nije ostavio iza sebe. ", naveo je on.

Bijelsa je na poluvremenu zamenio golmana Fernanda Musleru, koji je pogrešio kod gola koji je postigao Aleks Baena u 42. minutu. Muslera nije bio u formi tokom turnira u SAD, Kanadi i Meksiku, primio je tri gola u prve dve utakmice u grupi.

"On je odlučio da ode", rekao je Bijelsa.

U drugom poluvremenu Bijelsa je zamenio Federika Valverdea, koji je bio ljut kada je izlazio iz igre.

Urugvaj je na dva uzastopna svetska prvenstva takmičenje završavao u grupnoj fazi. Ekipa je osvojila dva boda u Grupi H, koliko i poslednjeplasirana Saudijska Arabija. Španija je sa sedam bodova prošla kao prva, a Zelenortska Ostrva sa tri boda kao druga na tabeli.