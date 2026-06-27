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Hrvatski fudbaler Ivan Perišić rekao je da će njegova ekipa u večerašnjoj utakmici protiv Gane ići po prolaz u narednu fazu Mundijala.

"Ova dva, tri dana više je bio fokus na oporavku od prošle utakmice, tako da nismo imali puno vremena za trening i analizu. Imaćemo video analizu. Idemo po prolaz, znamo što nam treba. Ali svakako moramo igrati mnogo bolje nego u prve dve utakmice", rekao je Perišić, prenela je Hina.

Prolaz dalje znači da se meč završi nerešenim rezultatom, a svedoci smo da se to već dešavalo na Mundijalu kada bi taj ishod "igrao" reprezentacijama koje igraju međusobni meč.

Fudbaleri Hrvatske igraju večeras od 23 časa protiv Gane, utakmicu poslednjeg trećeg kola Grupe L na Svetskom prvenstvu. Hrvatska je treća na tabeli sa tri boda, a drugoplasirana Gana, kao i Engleska na prvom mestu imaju po četiri boda.

1/9 Vidi galeriju Panama - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia

"Gledali smo ove dve utakmice Gane koliko smo stigli, dobra su ekipa, kompaktna. Igrali su dve utakmice, malo više niski blok. Videćemo kako će biti pošto su već prošli grupu, možda nešto promene, moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri. Mi znamo šta nam treba i moramo se pripremiti", naveo je Perišić.

Hrvatska je pobedila u drugom kolu Panamu 1:0, a Perišić je tada odigrao 156. utakmicu za reprezentaciju. Više od njega ima samo kapiten Luka Modrić - 200 utakmica.

Perišić je i drugi strelac reprezentacije sa 38 golova, sedam manje od vodećeg Davora Šukera.

Takmičenje u SAD, Kanadi i Meksiku je njegovo osmo veliko takmičenje, igrao je na po četiri svetska i evropska prvenstva.