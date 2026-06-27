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"Iskreno, ovo je ludo. Osećam se kao da sanjam. Od malena sam uvek sanjao o nastupu na Svetskom prvenstvu. Biti igrač utakmice i pisati istoriju je nešto što nikada nisam mogao da zamislim", rekao je Duarte, preneli su britanski mediji.

Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva plasirala se danas u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Hjustonu odigrala nerešeno 0:0 protiv Saudijske Arabije, u utakmici poslednjeg trećeg kola Grupe H.

Zelenortska Ostrva su na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku postala najmanja država učesnik Svetskog prvenstva. Ta ekipa je debitantsko takmičenje u grupi završila na drugom mestu sa tri boda iz sva tri remija i prošla je u nokaut fazu.

1/7 Vidi galeriju Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Prvo da proslavimo. Toliko smo srećni. Nadam se da su svi Zelenorćani srećni. Od sutra ćemo se fokusirati na narednu utakmicu", naveo je Duarte.

Zelenortska Ostrva će 3. jula igrati protiv Argentine u Majamiju.

"Igramo protiv Argentine, zar ne? Teška utakmica, ali moramo da verujemo. Sve je moguće", ocenio je Duarte.

Plasman Zelenortskih Ostrva pomogla je i Španija, koja je pobedila Urugvaj 1:0. Fudbaleri Zelenortskih Ostrva su po završetku svoje utakmice na mobilnom telefonu gledali završetak duela iz Gvadalahare, a kada je završen, euforično su slavili plasman dalje zajedno sa navijačima.