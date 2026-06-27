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"Presrećan sam. Ova ekipa je bila sjajna, a ceo tim je odigrao fantastično. Naš rad i zalaganje doveli su nas do prvog mesta u grupi. Međutim, pred nama je još dug put. Ovo je ekipa koja teško prima golove, a istovremeno predstavlja veliku pretnju u napadu", rekao je De la Fuente, preneli su američki mediji.

Fudbaleri Španije plasirali su se kao prvi iz Grupe H u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto su danas u Gvadalahari pobedili Uruvaj 1:0. Jedini gol postigao je Aleks Baena u 42. minutu.

1/6 Vidi galeriju Urugvaj - Španija Mundijal 2026 Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Selektor je dodao da je ekipa napredovala i da je veoma čvrsta u odbrani.

"Na pravom smo putu, ali svaka naredna utakmica biće teža", naveo je.

"Svaka utakmica je drugačija, a morate da pobedite u svakoj utakmici. Ovo je bila maksimalno teška utakmica. Ekipa uvek odgovori. Znali smo kako da igramo drugačiji meč. Bilo je teško povezati tri ili četiri dodavanja zbog njihovog žestokog pritiska. Mučili smo se u odbrani, a gol je bio dovoljan za pobedu", naveo je De la Fuente za špansku televiziju.

Evropski šampion će u šesnaestini finala igrati protiv drugoplasirane ekipe iz Grupe J, Austrije ili Alžira.