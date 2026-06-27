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"Nisam uspeo da iskoristim puni potencijal urugvajskih igrača. Što se tiče Valverdeove izmene, želeo sam da budemo opasniji u napadu", rekao je Bijesla, preneo je sajt Fife.

Fudbalska reprezentacija Urugvaja eliminisana je sa Svetskog prvenstva, pošto je danas u Gvadalahari izgubila od Španije 0:1, u utakmici poslednjeg trećeg kola Grupe H.

Argentinski trener smatra da je Urugvaj zaslužio više sreće s obzirom na igru koju je prokazao i da je trebalo da osvoji sedam bodova, a ne dva u Grupi H.

"Niko sada ne želi da sluša objašnjenja. Snosim svu odgovornost za razočaravajući posao koji sam obavio", naveo je on.

Bijelsa je na poluvremenu zamenio golmana Fernanda Musleru, koji je pogrešio kod gola koji je postigao Aleks Baena u 42. minutu. Muslera nije bio u formi tokom turnira u SAD, Kanadi i Meksiku, primio je tri gola u prve dve utakmice u grupi.

1/6 Vidi galeriju Urugvaj - Španija Mundijal 2026 Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

"On je odlučio da ode", rekao je Bijelsa.

U drugom poluvremenu Bijelsa je zamenio Federika Valverdea, koji je bio ljut kada je izlazio iz igre.

Urugvaj je na dva uzastopna svetska prvenstva takmičenje završavao u grupnoj fazi.

Ekipa je osvojila dva boda u Grupi H, koliko i poslednjeplasirana Saudijska Arabija.

Španija je sa sedam bodova prošla kao prva, a Zelenortska Ostrva sa tri boda kao druga na tabeli.