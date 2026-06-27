Španski fudbaler Aleks Baena rekao je da je pobedonosni gol koji je postigao u današnjoj utakmici protiv Urugvaja na Svetskom prvenstvu verovatno jedan od najvažnijih golova u njegovoj karijeri.
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OGLASIO SE HEROJ ŠPANIJE NAKON ŠTO JE SRUŠIO URUGVAJ! Postigao gol za pobedu, pa poručio: "Ovo je verovatno jedan od najvažnijih golova u mojoj karijeri"
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"Istina je da smo znali da će biti teško, da mi igramo za prvo mesto u grupi, a da se oni bore za opstanak. Možda ovo nije bila ista utakmica kao prošla, ali bilo je neophodno igrati na ovakav način. Ovo je verovatno jedan od najvažnijih golova u mojoj karijeri", rekao je Baena, navodi se na sajtu Fife.
Urugvaj - Španija Mundijal 2026 Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia
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Fudbaleri Španije plasirali su se kao prvi iz Grupe H u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto su danas u Gvadalahari pobedili Uruvaj 1:0. Jedini gol postigao je Baena u 42. minutu.
Evropski šampion će u šesnaestini finala igrati protiv drugoplasirane ekipe iz Grupe J, ili Austrije ili Alžira.
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