Slušaj vest

"Istina je da smo znali da će biti teško, da mi igramo za prvo mesto u grupi, a da se oni bore za opstanak. Možda ovo nije bila ista utakmica kao prošla, ali bilo je neophodno igrati na ovakav način. Ovo je verovatno jedan od najvažnijih golova u mojoj karijeri", rekao je Baena, navodi se na sajtu Fife.

Urugvaj - Španija Mundijal 2026 Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Fudbaleri Španije plasirali su se kao prvi iz Grupe H u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto su danas u Gvadalahari pobedili Uruvaj 1:0. Jedini gol postigao je Baena u 42. minutu.

Evropski šampion će u šesnaestini finala igrati protiv drugoplasirane ekipe iz Grupe J, ili Austrije ili Alžira.

Ne propustiteFudbalMASNICA ISPOD OKA! Pogledajte kako izgleda lice fudbalera koga je as Reala ZVIZNUO PESNICOM! U totalnom je ŠOKU! (VIDEO)
screenshot-4.jpg
FudbalNEZAPAMĆEN SKANDAL U MADRIDU: Valverde posle meča sačekao na parkingu igrača Viljareala i UDARIO GA PESNICOM?! OSVETA ZBOG SUPRUGE
profimedia0768133645.jpg
FIFA WC 2026IZJAVA KOJA SVE GOVORI! Perišić: "Protiv Gane igramo na prolaz dalje"
profimedia-0884359541ivan1.jpg
FIFA WC 2026MOGU LI ZELENORTSKA OSTRAVA DA NASTAVE SA ČUDIMA? Jedan od najboljih igrača veruje u to! Nada se uspehu protiv Argentine: "Sve je moguće..."
profimedia-1112796013.jpg

00:39
Mundijal - Portugalci slave gol Ronalda uz vatromet Izvor: Kurir