"Istina je da smo znali da će biti teško, da mi igramo za prvo mesto u grupi, a da se oni bore za opstanak. Možda ovo nije bila ista utakmica kao prošla, ali bilo je neophodno igrati na ovakav način. Ovo je verovatno jedan od najvažnijih golova u mojoj karijeri", rekao je Baena, navodi se na sajtu Fife.