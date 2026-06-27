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Gej je ovaj meč počeo na klupi za rezervne igrače. Ušao je na teren u 57. minutu, odmah nakon što je Ismaila Sar postigao drugi gol za Senegal.

Afrikancima je bila potrebna što ubedljivija pobeda zbog gol-razlike i borbe za plasman među osam najbolje trećeplasirane ekipe koje vode u nokaut fazu. Gej je doneo instant uspeh.

Senegal - Irak, Mundijal 2026 Foto: ROBERT CIANFLONE / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Samo dva minuta nakon ulaska u igru, raspalio je levom nogom sa ivice šesnaesterca i pogodio same rašlje za 3:0. Svoj drugi gol postigao je u 71. minutu efektnim volej udarcem. Da začini istorijsku noć, osam minuta pre kraja asistirao je Ilimanu Ndiajeu za konačnih 5:0.

Ovim nastupom Gej je postao prvi igrač u 96 godina dugoj istoriji Svetskih prvenstava koji je uspeo da postigne dva gola i upiše asistenciju nakon što je ušao u igru kao zamena. Istorijski podvig za pamćenje!

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