Slušaj vest

Fudbaleri Bosne i Hercegovine režirali su ogroman podvig plasmanom u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, a u noći između srede i četvrtka imaće priliku za novi istorijski iskorak, pošto igraju protiv domaćina turnira, selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

Amerikanci u ovaj duel ulaze izuzetno samouvereni. Potpuno su ubeđeni u svoju pobedu i žestoko potcenjuju Bosnu i Hercegovinu.

Nema sumnje da će nadmene izjave preko okeana biti samo dodatno gorivo za fudbalere BiH. Meč se igra u San Francisku, 2. jula u 02.00 sata po našem vremenu.

Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Novi, skandalozan ispad viđen je na televiziji ABC 7. Novinarka ove kuće je u najavi utakmice javno izjavila kako uopšte ne zna gde se Bosna i Hercegovina nalazi na mapi sveta. 

- Sledeće srede igramo protiv Bosne. Šta da mislim o Bosni, kada ne znam ni gde je na mapi? Ne znam prvu stvar o Bosni, ali znam da ćemo ih pobediti sledeće srede - rekla je Abigejl Velez koja radi za ABC 7 i javila se sa Long Biča u Los Anđelesu.

Ne propustiteFIFA WC 2026ZBOG EDINA DŽEKA OVA LEPOTICA JE SVE OSTAVILA: Rodila mu četvoro dece, ono na šta je bila spremna za njega da učini, niko nije ni slutio...Ovako ga je osvojila
screenshot-8.jpg
FIFA WC 2026MAJKA REPREZENTATIVCA BOSNE MAMI POGLEDE NA MUNDIJALU! Niko ne može da veruje da ima 52 godine, a ono što je sin ispričao o njoj je dirnulo sve
Fatima Demirović
FIFA WC 2026EDIN DŽEKO SE NAŠAO U CENTRU SKANDALA, PA OTVORIO DUŠU! Oglasio se na mrežama i poslao poruku koja ODZVANJA: Jedna stvar posebno BODE OČI!
Edin Džeko
FIFA WC 2026BOSANCI UDARAJU NA AMERIKANCE, ALI TU NIJE KRAJ UZBUĐENJIMA! Ovo su do sada poznati parovi prve runde nokaut faze Mundijala: Na jednom meču će SVE PRŠTATI!
Edin Džeko na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina

00:12
Edin Džeko besan zbog izmene na BiH - Katar Izvor: Arena 2 Premium