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Novak Đoković još jednom je pokazao da, osim vrhunskog tenisa, ume da priredi i sjajnu atmosferu gde god se pojavi. Srpski as i prvi teniser sveta Janik Siner odradili su zajednički trening na terenu broj 1 pred početak Vimbldona, a upravo je jedan detalj posle treninga izazvao najveću pažnju.

Naime, Đoković i Siner nastavili su tradiciju treninga na netaknutoj travi uoči početka turnira, dok je Centralni teren ovog puta ostavljen netaknut kako bi ga branilac titule Siner prvi "otvorio" u ponedeljak, kada će od 14.30 igrati protiv Miomira Kecmanovića.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Posle treninga usledio je kratak razgovor sa organizatorima, ali je upravo tada viđena najzabavnija scena dana.

Moderatorka je želela da postavi pitanje zbog čega Srbija i Italija nisu uspele da se plasiraju na Mundijalu, ali nije stigla ni da ga izgovori do kraja.

Čim je naslutio o čemu će biti reč, Novak je u svom prepoznatljivom stilu skinuo mikrofon, nasmejao prisutne i gestom pokazao da na to pitanje ne želi da odgovara, izazvavši salve smeha među publikom i učesnicima.

Još jednom je Đoković pokazao da mu smisao za humor nije stran ni na najvećim svetskim sportskim pozornicama, pa je njegov potez brzo postao jedan od najzanimljivijih momenata sa treninga uoči početka Vimbldona.

- Ok ljudi, bilo je lepo razgovarati sa vama. Srećno svim ostalim timovima - rekao je Novak i skinuo mikrofon, a Siner mu se zahvalio jer nije morao da odgovara na ovako nezgodno pitanje.

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