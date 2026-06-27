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Kapiten reprezentacije Zelenortskih Ostrva Rajan Mendeš nalazi se pod istragom na Novom Zelandu nakon što ga je jedna Brazilka optužila za silovanje, prenosi "Globoesporte".

Navodni incident dogodio se 27. marta u hotelu u Oklandu, gde je bila smeštena reprezentacija tokom "FIFA Series turnira".

Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Žena, koja je radila kao prevodilac i operativna podrška selekciji Zelenortskih Ostrva, tvrdi da je u svoju hotelsku sobu pustila Mendeša misleći da je u pitanju službeni poziv, nakon čega ju je, prema prijavi, fizički napao i silovao.

Kako navodi brazilski medij, oštećena je slučaj prijavila policiji, fotografisala povrede i obavila lekarski pregled, na kojem su konstatovane brojne modrice i druge telesne povrede.

Novozelandska policija potvrdila je da je istraga u toku, ali zbog zakona o privatnosti nije želela da saopšti identitete osoba uključenih u slučaj. Prijava je zvanično registrovana 10. aprila.

Za sada se Rajan Mendeš nije javno oglašavao povodom optužbi.

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