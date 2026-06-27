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Nova tragedija na Mundijalu!

Supruga jedne od najvećih zvezda fudbalske reprezentacije Holandije, Kodija Gakpa, doživela je spontani pobačaj, objavio je fudbaler putem društvene mreže "Instagram".

Njegova supruga Noa i on čekali su malenog dečaka, ali se desila nezapamćena tragedija.

- Razbijenih srca, želimo da podelimo vest da je naš mali dečak preminuo tokom trudnoće. Hvala vam na ljubavi i podršci. Elajdža Rafael Gakpo. Zauvek voljen, zauvek naš sin - napisala je Noa, a nadovezao se Kodi Gakpo:

- Ovo je neverovatno težak trenutak za našu porodicu. Hvala vam što poštujete našu privatnost i prostor. Hvala na razumevanju - dodao je Gakpo.

Istakao je da su Noa i on zajedno otišli u crkvu.

- Otišli smo u crkvu da zapalimo sveću. Nakon toga, prošetali smo se do crkvenog dvorišta sa sinom Semjuelom. Bio je tu još samo jedan drugi dečak. Njegovo ime je bilo Elajdža. Nije moglo biti lepšeg znaka od Boga. On nas je podsetio da naš mali dečak nikada nije daleko.

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