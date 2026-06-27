Engleski fudbaler Ris Džejms neizvestan je za meč protiv Paname zbog povrede tetive. Ko će ga zameniti?
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ENGLEZI U PROBLEMU PRED PANAMU! Povredio se važan igrač!
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Engleski fudbaler Ris Džejms neizvestan za meč protiv Paname na Mundijalu (23.00).
Džejms je propustio današnji timski trening zbog problema sa tetivom.
Gana - Engleska, mundijal 2026. Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia
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On je imao individualni program u trening kampu engleske reprezentacije u Kanzas Sitiju.
Džejmsa bi mogli da zamene Džerel Kvansa, Ezri Konsa ili Džed Spens.
Britanski mediji navode da se Deklan Rajs se oporavio od povrede lista i danas je trenirao sa ekipom.
Džejms i Rajs su se povredili pre tri dana na meču drugog kola grupe L protiv Gane (0:0).
Utakmica između Engleske i Paname biće odigrana u subotu od 23 časa u Ist Raderfordu.
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