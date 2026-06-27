Slušaj vest

Engleski fudbaler Ris Džejms neizvestan za meč protiv Paname na Mundijalu (23.00).

Džejms je propustio današnji timski trening zbog problema sa tetivom.

Gana - Engleska, mundijal 2026. Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je imao individualni program u trening kampu engleske reprezentacije u Kanzas Sitiju.

Džejmsa bi mogli da zamene Džerel Kvansa, Ezri Konsa ili Džed Spens.

Britanski mediji navode da se Deklan Rajs se oporavio od povrede lista i danas je trenirao sa ekipom.

Džejms i Rajs su se povredili pre tri dana na meču drugog kola grupe L protiv Gane (0:0).

Utakmica između Engleske i Paname biće odigrana u subotu od 23 časa u Ist Raderfordu.

Ne propustiteKošarkaZVANIČNO! Napustio Partizan i poslao poruku svima!
KK Partizan
EvroligaSADA JE I ZVANIČNO! Toni Parker je novi trener Asvela!
Toni Parker
FIFA WC 2026PREMINULO NEROĐENO DETE FUDBALSKE ZVEZDE TOKOM MUNDIJALA! Oglasio se i potvrdio tužne vesti!
profimedia-1110206192.jpg
EvroligaBUM-BUM TRAS! Crvena zvezda dovodi novo veliko pojačanje?
Crvena zvezda dovodi novo pojačanje

BONUS VIDEO:

00:12
Mundijal 2026 - Poslanici Norveške veslaju za podršku fudbalerima Izvor: Kurir