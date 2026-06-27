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Holandski fudbalski reprezentativac Kodi Gakpo i njegova partnerka Noa van der Bij prolaze kroz jedan od najtežih trenutaka u životu nakon što su izgubili dete koje su očekivali.

Tužnu vest podelila je Noa na društvenim mrežama, otkrivši da je njihov sin, kojem su dali ime Elaja Rafael, preminuo tokom trudnoće. Par je drugo dete očekivao u oktobru.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Hjustona Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Nedugo zatim oglasio se i Gakpo, koji je kratkom porukom zamolio javnost i medije da poštuju privatnost njegove porodice u ovim teškim trenucima.

Fudbalski savez Holandije izrazio je saučešće porodici i saopštio da je od početka bio upoznat sa situacijom, kao i da reprezentativcu pruža punu podršku. Istaknuto je i da je Gakpo, u dogovoru sa partnerkom, odlučio da ostane uz reprezentaciju Holandije na Svetskom prvenstvu.

Napadač je do sada bio starter na sve tri utakmice grupne faze Mundijala i sa dva postignuta gola pomogao je Holandiji da izbori plasman u nokaut fazu.

Iz Saveza su još jednom apelovali na javnost da poštuje privatnost Gakpa i njegove porodice i poručili da se više neće oglašavati ovim povodom.

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