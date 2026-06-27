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Uoči odlučujuće utakmice protiv Hrvatske na Mundijalu, reprezentacija Gane suočava se sa neočekivanim problemom koji bi mogao da utiče na planove u grupi.

Kako prenosi novinar iz Gane Kaleb za Večernji.hr, postoji mogućnost da Gana čak razmatra scenario u kojem ne bi završila na drugom mestu u grupi, kako bi izbegla potencijalne probleme u nastavku takmičenja.

Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Razlog je Tomas Parti, koji zbog optužnice u Velikoj Britaniji ima poteškoće sa dobijanjem kanadske vize. Zbog toga je već propustio duel protiv Paname, a ukoliko bi Gana kao drugoplasirana igrala nokaut fazu u Torontu, iskusni vezista ponovo ne bi mogao da nastupi.

Prema istom izvoru, Fudbalski savez Gane i državne institucije pokušali su da reše problem sa kanadskim vlastima, ali bez uspeha, dok FIFA nije želela da se uključi u slučaj.

Pored toga, organizatorima glavobolju zadaju i vremenski uslovi u Filadelfiji. Najavljena je kiša, a eventualna grmljavina mogla bi da dovede do prekida ili odlaganja utakmice u skladu sa bezbednosnim pravilima.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir