SKANDAL! DA LI SE SPREMA NAMEŠTANJE REZULTATA KOJI SVIMA ODGOVARA? Šok uoči utakmice Hrvatske protiv Gane!
Uoči odlučujuće utakmice protiv Hrvatske na Mundijalu, reprezentacija Gane suočava se sa neočekivanim problemom koji bi mogao da utiče na planove u grupi.
Kako prenosi novinar iz Gane Kaleb za Večernji.hr, postoji mogućnost da Gana čak razmatra scenario u kojem ne bi završila na drugom mestu u grupi, kako bi izbegla potencijalne probleme u nastavku takmičenja.
Razlog je Tomas Parti, koji zbog optužnice u Velikoj Britaniji ima poteškoće sa dobijanjem kanadske vize. Zbog toga je već propustio duel protiv Paname, a ukoliko bi Gana kao drugoplasirana igrala nokaut fazu u Torontu, iskusni vezista ponovo ne bi mogao da nastupi.
Prema istom izvoru, Fudbalski savez Gane i državne institucije pokušali su da reše problem sa kanadskim vlastima, ali bez uspeha, dok FIFA nije želela da se uključi u slučaj.
Pored toga, organizatorima glavobolju zadaju i vremenski uslovi u Filadelfiji. Najavljena je kiša, a eventualna grmljavina mogla bi da dovede do prekida ili odlaganja utakmice u skladu sa bezbednosnim pravilima.
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